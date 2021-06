Gallardo tracta al Consell Econòmic i Social la manca de personal per l'estiu

Actualitzada 28/06/2021 a les 19:13

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha presidit aquest dilluns una nova reunió del Consell Econòmic i Social (CES) generada amb la voluntat de compartir els principals eixos d’actuació del Govern amb el sector. Segons informa l'ens executiu en un comunicat, Gallardo ha exposat als participants l’actualització de la cartera de serveis del Servei d’Ocupació (SOA). En aquest sentit, ha detallat que la cartera inclou els serveis d’informació i registre; d’orientació professional; d’assessorament per a l’autoocupació i la creació d’empreses; de millora de la qualificació professional; d’intermediació per a persones i empreses; d’accés a les dades de l’Observatori de les polítiques socials; i d’atenció a les empreses.El ministre ha explicat que la voluntat de l'executiu és publicar el document durant el mes de juliol, així com també un díptic per donar a conèixer a la ciutadania el Servei d’Ocupació. A més, d'avaluar anualment, a partir del 2022, els criteris, mètodes i processos de valoració de cadascun dels serveis amb l’ajuda del Consell Econòmic i Social. D'altra banda, el titular d'economia ha parlat de la problemàtica per cobrir places per a la temporada d'estiu tot i que el nombre de persones inscrites al Servei d’Ocupació segueix sent elevat, per aquest motiu, ambdues parts s'han compromès a analitzar l'actual circuit d'accés a les feines i d'obertura de quotes per a treballadors forans, per després avaluar de manera conjunta si cal repensar algun procés.Gallardo també els ha manifestat que el Projecte de Llei d’economia digital i emprenedoria inclou i clarifica noves modalitats contractuals, com ara el teletreball, el dret a l’horari flexible o a la desconnexió digital.