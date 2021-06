Gallardo, Pallarés i Filloy valoren positivament el Govern de coalició en la gestió de la Covid-19

Actualitzada 28/06/2021 a les 20:40

Els tres ministres de Liberals d’Andorra a l’Executiu, Jordi Gallardo, Judith Pallarés i Víctor Filloy, han fet una bona valoració de la tasca que es fa des de les seves carteres al Govern de coalició durant la seva primera meitat de la legislatura, tot i la Covid-19, en la roda de premsa conjunta d'aquesta tarda.Segons un comunicat de la formació política, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, ha subratllat "la importància de comptar amb un soci de Govern en el qual es pot confiar" en un context on s’han hagut de prendre mesures importants tant en l'àmbit polític com l'econòmic per respondre la crisi causada pel coronavirus. A banda de les mesures econòmiques i sanitàries aplicades durant aquest temps, el titular d’Economia ha incidit en el fet que "l’acció política de Liberals es fa pensant en el futur del país, per això inclou projectes a llarg termini com ara la voluntat de declarar Andorra, el primer país Reserva de la Biosfera". I ha remarcat que "aquest és un projecte propi de Liberals, que ha de potenciar el creixement econòmic sostenible".El partit polític també recalca que Gallardo ha destacat que pretenen potenciar la diversificació econòmica, com per exemple amb la Llei d'eSports. Per la seva banda, Pallarés ha volgut recalcar el `Projecte de llei de Funció Pública que ha capitanejat i està pendent d'entrada a tràmit al Consell General. Així mateix, Filloy ha dit que des d’aquesta cartera s’han assentat les bases per donar resposta a la problemàtica de l’habitatge i s'ha acompanyat a les famílies andorranes en un context de pandèmia difícil econòmicament.