Espot assegura la sobirania fiscal dins de l'acord d'associació

Actualitzada 28/06/2021 a les 21:49

El cap de Govern, Xavier Espot, va manifestar ahir de forma "taxativa" que l'acord d'associació no comportarà cap pèrdua de sobirania fiscal. "La Unió Europea no ens obligarà a apujar els impostos perquè la fiscalitat ha quedat exclosa de la negociació. Malgrat haver assumit la lliure circulació de mercaderies no entrarem a formar part del territori duaner de la Unió Europea", va asseverar Espot durant l'emissió del programa especial sobre preguntes ciutadanes relatives a l'acord d'associació emès per ATV."Molta gent pensava que el principal risc era que ens apujarien els impostos", va mencionar el cap de Govern amb relació a la darrera enquesta política del CRES, on fins a un 18% de la població va assenyalar el control fiscal com un dels aspectes amb major incidència negativa per al país. Si bé va reconèixer que els països que formen part del territori duaner de la UE "han hagut d'anar harmonitzant els impostos de l'IVA amb un tipus mínim del 15%" i permetent excepcionalment alguns règims reduïts i superreduïts, Espot va cerciorar que el Principat mantindrà els controls duaners i els residents "podran continuar sol·licitant la devolució de l'IVA".