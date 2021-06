Els propietaris de gossos també hauran de fer el processament de la mostra però l’hauran de pagar de la seva butxaca

Als veïns d’Escaldes-Engordany el sortirà més car tenir gossos que als de la resta de parròquies. La satisfacció dels propietaris de mascotes perquè la corporació que gestiona Rosa Gili s’ha desmarcat de la resta pel que fa al cens caní d’ADN s’ha girat en contra, ja que un reglament que deriva de la Llei de tinença i de protecció d’animals recull la demanda dels comuns per poder fer anàlisis genètiques.



Això representa, segons expliquen els veterinaris, que els propietaris de gossos d’Escaldes també estan obligats a fer el genotipatge, però com que el comú escaldenc ha rebutjat aquesta fórmula perquè no

#2 Campanya de ACOSO Y DERRIBO del diari

(28/06/21 07:24)



#1 Ferran

(28/06/21 07:10)