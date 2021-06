El Concert Jardins de Casa la Vall comptarà amb l'actuació de setze músics de l'ONCA

Actualitzada 28/06/2021 a les 20:06

El Concert Jardins de Casa de la Vall vol recuperar l’esperit genuí de la serenata com a música ideal per escoltar a l’aire lliure en un vespre d’estiu. Alguns dels compositors que es podran escoltar són Wolfgang Amadeus Mozart, Piotr Ilitx Txaikovski o Victor Herbert. Entre peça i peça, es recitarà un text en format epistolar d’Eva Arasa que, per primera vegada col·labora amb la Fundació ONCA i serà el fil conductor del concert. Jèssica Casal, actriu andorrana que s’incorpora a l’elenc d’artistes convidats per la fundació en serà la rapsode.

La Fundació ONCA organitza, el proper dimecres 30 de juny, a les 22 h, el tradicional Concert Jardins de Casa de la Vall, sota el títol "Les millors serenates per a una nit d’estiu". Segons informa la fundació, l’actuació serà a càrrec de setze músics de la mateixa dirigits, per primera vegada, pel concertino director, Joel Bardolet. La direcció escènica anirà a càrrec de Joan Hernández, i comptarà amb la dramatúrgia d’Eva Arasa i la interpretació de l’actriu Jèssica Casal.