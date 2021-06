Arrestat després de muntar una festa en una terrassa

Actualitzada 28/06/2021 a les 13:03

El cos de seguretat va arrestar un home de 31 anys, com a presumpte autor dels delictes contra l’honor i la funció pública després de que la policia fos requerida pels sorolls de crits i rialles, com si estiguessin fent una festa en una terrassa d'un domicili particular. Els fets van tenir lloc la matinada de diumenge a les 02:36 hores a Escaldes-Engordany quan personats al domicili en qüestió, la policia va ser rebuda per l’interessat el qual injúriava i oferia resistència envers els nostres serveis.Un altre cas va ser el d'un home resident de 26 anys, detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia per crebantament d'una ordenança penal de suspensió del permís de conduir, el dilluns passat 21 de juny al vespre La Massana. També va ser arrestat pel mateix cas el dissabte a les 10:15 hores a la frontera del riu Runer, un home resident de 38 anys.D'altra banda, el dimarts 22 de juny a les 10:45 hores a la frontera del Riu Runer, un home no resident de 40 anys, va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra el tràfic jurídic. L’interessat, que accedia al Principat en un autobús de línia regular, es va identificar amb un DNI i permís de conduir inautèntics. Aquest no va ser l'únic cas, el diumenge a les 18:00 hores a la frontera del DCNJ, dos homes no residents de 32 i 24 anys, van ser arrestats també com a presumptes autors d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. Els fets es van donar durant un control rutinari de documentació, quan el primer es va identificar amb un document d’identitat inautèntic i l’altre amb la seva veritable identitat, però anteriorment ja havia estat controlat indocumentat pel cos d'ordre i havia donat una identitat diferent i la qual constava registrada als arxius informàtics.