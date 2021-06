Controlat un andorrà a 192 quilòmetres per hora a la C-14

Actualitzada 28/06/2021 a les 17:48

Els mossos d'esquadra van controlar diumenge al matí un conductor de nacionalitat andorrana de 28 anys quan circulava a 192 quilòmetres per hora per la C-14 a Peramola segons va marcar el radar en un tram limitat a 90 quilòmetres per hora, segons ha informat el cos català. L'home va ser denunciat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per circular a una velocitat penlament punible ja que sobrepassava en més del doble la màxima autoritzada i el conductor haurà de comparèixer, quan sigui requerit, davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Solsona.Els agents van detectar el vehicle a les 11.27 hores al punt quilomètric 147.1 de la carretera, al terme municipal de Peramola, a la comarca de l'Alt Urgell.