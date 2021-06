BPA va tallar d'arrel el pla B de Pallardó

Actualitzada 28/06/2021 a les 14:58

L'ex-conseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, ha explicat aquest matí en la vuitena jornada del judici pel cas Gao Ping que quan l'entitat va detectar que l'empresari valencià Rafael Pallardó havia urdit un pla B per continuar fent intercanvis amb clients del banc ho van tallar d'arrel. Al 2011, BPA va prohibir a Pallardó ingressar diners en efectiu al seu compte per pagar factures dels seus negocis a Xina, però l'empresari va contactar pel seu compte amb un altre client de BPA a qui va donar diners en efectiu a Barcelona per pagar aquestes factures. Aquest mai va informar el banc que les pagava després d'un intercanvi. Miquel va explicar que després d'unes quantes operacions ho van detectar i les van tallar. "Per al banc va ser desagradable perquè t'estaven enganyant en no dir que era un intercanvi, però no hi havia dubte de l'origen dels diners", ha assenyalat el banquer.