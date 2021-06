Andorra Sostenible proposa sis activitats per promocionar hàbits sostenibles

Actualitzada 28/06/2021 a les 11:45

Andorra Sostenible proposa sis activitats durant el mes de juliol per dinamitzar l'estiu amb l'objectiu de seguir sensibilitzant la ciutadania en la protecció del medi ambient i la promoció d'hàbits sostenibles. Segons informa Govern, la primera de les activitats previstes es durà a terme l'1 de juliol per la tarda i consistirà en una sortida guiada al Parc Natural de les Valls del Comapedrosa amb l’objectiu de conèixer l’origen geològic dels Pirineus, les activitats tradicionals de la zona o la fauna i flora que es poden trobar per aquests indrets.Una de les altres activitats serà el 8 de juliol quan es farà un taller d'iniciació a l'elaboració de cosmètics naturals a Ordino. I també dins el marc del Festival de la Flora del Pirineu, el 15 de juliol s’impartirà el taller "Connecta’t amb la biodiversitat" al Portal de la Vall, una activitat familiar i lúdica per conèixer les diferents espècies de flora que podem trobar a Andorra.El 17 de juliol, el fotògraf Esteve Argelich, impartirà un taller de fotografia nocturna. S’iniciarà a les 22:00h a la zona de les "Estructures autogeneradores" del Coll d’Ordino – Canillo. També es proposarà el 22 de juliol una xerrada sota el títol "Digues no al malbaratament alimentari!", al centre cultural La Llacuna d’Andorra la Vella on es revisarà amb els participants els hàbits a l’hora de comprar, conservar i cuinar els aliments.L'última activitat prevista serà el 29 de juliol en el qual es farà una sortida guiada per a descobrir la ramaderia d’Andorra. Desplaçats a les pastures de Setúria a La Massana, els participants podran aprendre quines són les particularitats del model de ramaderia d'Andorra i el rol que juga en el manteniment de la biodiversitat vegetal, la prevenció deriscos naturals, el paisatge, la identitat cultural del país i la economia de proximitat amb la producció de la carn de qualitat.