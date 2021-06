Andorra Business i vuit empreses del país participen al Mobile World Congress

Actualitzada 28/06/2021 a les 17:08

Andorra Business i vuit empreses del Principat participen en el saló 4 Years From Now (4YFN), l'espai per a startups que acull el Mobil World Congress de Barcelona fins dijous. La representació empresarial andorrana la integren Bit24, Niu d’Andorra Telecom, Freemindtronic, Keepser Group, PurpleDye, ADHOC.tech, Iniced i Selfaudit en una trobada que suma 430 startups, "amb 300 ponents que comparteixen idees per impulsar l"ecosistema mòbil i altres 200 empreses fan les seves presentacions, esperant atreure l’atenció dels principals fons i inversors de capital", destaca Andorra Business.La directora de l'entitat, Judit Hidalgo, ha assenyalat que l'objectiu d'aquesta participació és "connectar clients, socis comercials i inversors i empreses que aposten per la innovació com a motor de desenvolupament corporatiu, social i humà. Estem veient que l"acollida dels projectes andorrans és molt bona i estem satisfets amb els resultats d’aquest primer dia de fira". I ha destacat que ser presents a aquestes fires "posiciona el país com un pol d'atracció per a projectes tecnològics i emprenedors".