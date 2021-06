Afers Socials reconeix la discapacitat de 118 persones

Actualitzada 28/06/2021 a les 13:01

La Comissió Nacional de Valoració (CONAVA) del ministeri d'Afers Socials va reconèixer la discapacitat a 118 persones al llarg del 2020, que representen una baixada del 24% respecte a l'any anterior, segons ha publicat Estadística. Les dades indiquen que en un 27,1% dels casos es tracta de discapacitat "física", un 22% és "psíquica" i un 11,9% sumen les dues discapacitats. Estadística precisa que hi un 9,3% de reconeixements d'un grau de menyscabament per per "malaltia mental", les persones amb discapacitat "física i malaltia mental" són un 7,6% i del tipus "intel·lectual" hi ha un 5,9% dels casos. També hi ha situacions de discapacitat "física i sensorial", "psíquica i intel·lectual", "sensorial", "psíquica i malaltia mental" entre d'altres.El recull d'Estadística detalla que el 58,5% de les persones a qui s'ha reconegut una discapacitat al 2020 són homes i el 39% del total són de nacionalitat andorrana. Un 28,8% són espanyols, el 18,6% tenen nacionalitat portuguesa i el 13,6% corresponen a d'altres nacionalitats.La distribució per grups d'edat revela que el 38,1% de les persones a qui se’ls ha reconegut un grau de menyscabament són menors d'edat, un 24,6% de les persones tenen entre 52 i 68 anys i un 17,8% estan en la franja de 35 a 51 anys.