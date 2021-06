La cònsol decideix a darrera hora que aquesta activitat quedi fora del festival Alpha

El festival Alpha Space es fa sense tatuadors o es cancel·la tot. Aquest és el contundent missatge que van rebre divendres amb estupefació els estudis de tatuatge que portaven mesos treballant en la seva presència en aquest espai dedicat als joves que es va celebrar ahir al Prat del Roure d’Escaldes.



La cònsol escaldenca, com a únic justificant, va argumentar que no vol fomentar el tatuatge entre joves i adolescents, i ho va comunicar a les set de la tarda, hores abans del tret de sortida del festival. Els tatuadors professionals, que ho tenien tot previst, no van poder amagar ahir

#1 Un comú a la deriva

(27/06/21 06:31)