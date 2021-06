El sector considera que l’encariment es deu a la manca de matèria primera i auguren que el mercat no començarà a estabilitzar-se fins al 2022

Els constructors es queixen d’un increment desmesurat dels preus dels materials a causa de la manca de matèries primeres per generar-los. Diverses fonts del sector van informar el Diari que la situació es desenvolupa des de principis del 2021, moment en què a causa de la irrupció de la pandèmia l’any anterior i les seves conseqüències ha provocat que els proveïdors que subministren aquesta mena d’elements no puguin atendre les demandes dels constructors en el temps que tenien previst, motiu pel qual, en vista de la falta de productes, “han optat per variar el cost en funció de la seva

