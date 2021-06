El Cedre culmina demà la vacunació dels residents amb una segona dosi

Actualitzada 27/06/2021 a les 06:40

REPORTATGE





Pedagogia per al nou model



El Cedre s’està preparant per a l’ACP i ha començat amb pedagogia i formació. S’ha explicat el que significa el canvi al personal i també s’estan duent a terme formacions específiques. Setze persones, professionals de diferents àmbits de la residència, ha esdevingut “el grup promotor” que liderarà una transformació que té en l’usuari l’epicentre. “El model es basa en la dignitat de la persona, a acceptar que té drets, que pot decidir per ell mateix, que pot triar com vol viure”, apunta Montse Alsina. I quan l’usuari, pel grau de dependència, no ho pot expressar, “és la família que té un paper molt important perquè és qui els coneix i pot ajudar-los a prendre decisions”. Per això, després de formar els professionals, el següent pas serà, a partir del setembre, explicar el plantejament a padrins i famílies.



I si un professional tindrà un paper preponderant seran els auxiliars, que faran d’enllaç entre l’usuari i la família i que deixarà de tenir un paper eminentment “tècnic” a fer “acompanyament”. Tenint en compte que s’escoltarà molt l’usuari, “la rigidesa d’uns horaris i tasques desapareix i l’organització ha de ser capaç de poder fer-ho”. A més, també s’està treballant en una redistribució d’espais, per fer entorns més acollidors. “Estem cuidant les persones i cobrint les seves necessitats però ara posem la persona al centre, li demanem què vol i com i en la mesura del possible intentem que això es pugui fer”, conclou Alsina. El Cedre s’està preparant per a l’ACP i ha començat amb pedagogia i formació. S’ha explicat el que significa el canvi al personal i també s’estan duent a terme formacions específiques. Setze persones, professionals de diferents àmbits de la residència, ha esdevingut “el grup promotor” que liderarà una transformació que té en l’usuari l’epicentre. “El model es basa en la dignitat de la persona, a acceptar que té drets, que pot decidir per ell mateix, que pot triar com vol viure”, apunta Montse Alsina. I quan l’usuari, pel grau de dependència, no ho pot expressar, “és la família que té un paper molt important perquè és qui els coneix i pot ajudar-los a prendre decisions”. Per això, després de formar els professionals, el següent pas serà, a partir del setembre, explicar el plantejament a padrins i famílies.I si un professional tindrà un paper preponderant seran els auxiliars, que faran d’enllaç entre l’usuari i la família i que deixarà de tenir un paper eminentment “tècnic” a fer “acompanyament”. Tenint en compte que s’escoltarà molt l’usuari, “la rigidesa d’uns horaris i tasques desapareix i l’organització ha de ser capaç de poder fer-ho”. A més, també s’està treballant en una redistribució d’espais, per fer entorns més acollidors. “Estem cuidant les persones i cobrint les seves necessitats però ara posem la persona al centre, li demanem què vol i com i en la mesura del possible intentem que això es pugui fer”, conclou Alsina.

L’avanç de la vacunació ha permès a les residències anar recuperant la normalitat perduda per la pandèmia. El Cedre, que va estar especialment atacat per la Covid, va viure en primera persona al gener la fita “històrica” de l’arrencada de la immunització al Principat i demà dilluns s’ha d’administrar la segona dosi a un darrer grup de padrins per culminar el procés, amb la qual cosa la direcció espera seguir avançant cap a la rutina prepandèmia. La responsable assistencial de la residència, Montse Alsina, remarca que recuperar visites i sortides “ha donat molt d’oxigen” i “ha estat un canvi molt significatiu per la qualitat de vida dels avis”. A més, també s’han tornat a programar activitats lúdiques. Tot plegat respectant els grups de convivència (cada planta n’és un i hi ha relaxament en l’ús de la mascareta quan conviuen aquests grups bombolla). “Amb les mesures que calguin però hem de començar a fer coses”, defensa Alsina, que afegeix que “de mica en mica estem intentant que els avis entenguin que hem d’anar a una certa normalitat i sobretot treure les angoixes”.Per combatre les seqüeles de la pandèmia també s’hi fa un seguiment psicològic. De fet, entre els professionals que s’han sumat a l’equip durant la crisi sanitària hi ha una psicòloga a jornada completa i hi ha un seguiment dels padrins també en l’àmbit de la salut mental. Tots aquests reforços professionals, de fet, en principi es consoliden per impulsar el projecte d’Atenció Centrada en la Persona (ACP), el futur imminent d’El Cedre que va quedar aturat per la pandèmia però que segueix el seu curs per implantar-lo. “És la gent que necessitem per tirar endavant el projecte i els reforços en principi es queden, la plantilla d’auxiliars s’ha incrementat sobre un 20 per cent, infermeria també està reforçada, tenim una dietista a mitja jornada, una fisioterapeuta a mitja jornada més, la treballadora social a jornada completa i la psicòloga també a jornada completa. Són professionals que han anat augmentant i que es consoliden.”Quant al nombre de residents, el geriàtric de Santa Coloma té totes les places ocupades. “Hi ha gent que està esperant una plaça de 24 hores i en aquests moments no la podem oferir”, apunta la responsable assistencial. La xifra d’usuaris està sobre 105 però el que de moment no s’ha contemplat és la reobertura del centre de dia, per als padrins que al vespre tornen al seu domicili.La logística diferent a la que obliga la pandèmia també requereix esforços extres per qüestions que abans eren tan mundanes com les visites dels familiars. “Hem fet un esforç molt gran perquè pugui venir molta gent, molts dies de la setmana. Tenim una mitjana de trenta visites diàries i dues persones només dedicades a acollir vistes de dilluns a diumenge.”Mentre que la residència per a la gent gran es prepara per implantar el canvi de paradigma en la cura dels avis, les dues plantes d’hospitalització acullen persones que necessiten un període de convalescència previ al retorn al domicili. Una extensió de l’hospital que té com a funció “estabilitzar les persones perquè puguin tornar al domicili o al centre on resideixen, és una estada temporal i l’objectiu és que la persona pugui retornar en les millors condicions a la situació anterior”.