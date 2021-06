Desemmascarats davant la delta

Actualitzada 27/06/2021 a les 06:44

El Principat compleix aquest diumenge deu dies –des del passat dijous 17 de juliol– sense l’obligatorietat de mascaretes als espais exteriors. Joan Martínez, ministre de Salut, ja va deixar clar poc abans que es tractava d’una de les mesures més esperades i desitjades per a la població, tot i que recomanava a persones fràgils o no vacunades seguir-la portant sempre com a mesura de prevenció. Tanmateix, la gestió de la pandèmia en aquest aspecte ha adoptat formes molt diverses depenent del país. Israel va ser el primer a eliminar la norma de la mascareta obligatòria en espais oberts el passat 18 d’abril i, des d’aquesta setmana, també ho ha aplicat a la majoria d’interiors.Coincidint amb Andorra, França també va deixar d’obligar a fer servir la mascareta a l’exterior el 17 de juny –tot i que sí que manté la norma si no es pot garantir una distància de dos metres– mentre que Espanya ho va fer ahir. A Europa, molts més països han deixat d’imposar la mascareta a espais oberts o ho faran pròximament, com Grècia que ho farà a partir de l’1 de juliol o Itàlia, que ho farà el 28 de juny. Al Regne Unit, tampoc és obligatori en exteriors tot i que sí recomanable a interiors, mentre que a Alemanya depèn de la ciutat i a Bèlgica o Hongria es va eliminar la norma. En altres països com Suècia, Noruega, Finlàndia, Països Baixos o Àustria no es van arribar a imposar les mascaretes a l’exterior. Pel que fa a Amèrica, Estats Units va deixar d’obligar a fer servir mascareta a persones vacunades des del 13 de maig, però hi ha molts altres països en els quals encara s’ha de dur de manera pràcticament permanent. El Perú, Hondures, Guatemala, el Brasil, l’Argentina o Xile en són exemples, mentre que en altres com Colòmbia, El Salvador, Nicaragua o l’Uruguai simplement és recomanable. Panamà o Costa Rica obliguen en cas d’estar en espais públics. A Àsia, el Japó mai va obligar a fer servir mascaretes en espais oberts, mentre que Corea del Sud només en actes multitudinaris. A Oceania, Austràlia i Nova Zelanda només la van fer dur en ocasions puntuals.En aquestes circumstàncies globals de desescalada, la gran preocupació envers la pandèmia mundial és la variant delta de la Covid-19, que va ser descoberta a l’Índia en una versió encara més contagiosa que la inicial i amb la capacitat d’esquivar la protecció de les vacunes. Aquestes mutacions la fan potencialment perillosa i, en l’actual context d’intentar recuperar l’antiga normalitat, el Centre Europeu de Control de Malalties preveu que la nova variant sigui la responsable del 90% dels contagis.