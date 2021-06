Candidatures obertes dels premis de tecnologia i innovació

Actualitzada 27/06/2021 a les 16:12

A partir de demà dilluns, quedarà oberta la convocatòria per optar als Actinn Awards 2021, premi que té com a objectiu donar visibilitat i acompanyament a nous projectes tecnològics o de transformació, generadors d’oportunitats de diversificació econòmica o de modernització dels sectors tradicionals del Principat.Els projectes presentats seran avaluats per la junta directiva d'Actinn, el clúster de tecnologia i la innovació, i es valoraran d’acord amb criteris tècnics i financers com la potencialitat en termes d’innovació, les implicacions en l’increment de la productivitat de les empreses andorranes o el grau de detall de la memòria econòmica, entre d'altres. El o els projectes premiats podran obtenir una dotació màxima de 5.000 €, així com l’acompanyament i l’accés a la xarxa de contactes.Les empreses que desitgin optar-hi podran presentar candidatura fins al 30 de setembre. El lliurament als premiats es farà en el marc de la jornada Inntec 2022, que tindrà lloc el pròxim 30 d’octubre. Al portal www.actinn.ad s'hi poden trobar les bases de la convocatòria.