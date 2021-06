Trobada esportiva 'virtual' de padrins d'Andorra, l'Alt Urgell i la Cerdanya

Actualitzada 26/06/2021 a les 06:32

La trobada esportiva de residències d’Andorra i l’Alt Urgell és una tradició que torna aquest 2021 però adaptada a la pandèmia. Per això s’ha batejat com a Re-Trobad@ Esportiva de Residències 2020-21. D’aquesta manera es destaca que es poden tornar a trobar acollint alhora de manera simbòlica el 2020, any en què no es va poder dur a terme aquest esdeveniment. Una altra novetat d’aquesta Re-Trobad@ és que no serà presencial i cada residència organitzarà i realitzarà a cada centre les diferents proves establertes durant la setmana del 28 de juny al 2 de juliol.Del Principat hi participaran la Residència Clara Rabassa d’Andorra i el Centre Sociosanitari El Cedre. També en prendran part la Llar de Sant Josep de la Seu d’Urgell, la Residència Sant Roc de Bellver de la Cerdanya, la Fundació Hospital de Puigcerdà i la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell. La inaguració i la cloenda es podran seguir per streaming.