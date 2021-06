SMS d'Andorra Telecom per a vuit entitats socials

L’objectiu és cooperar amb els projectes i la iniciativa s’allargarà fins al juny del 2022

Andorra Telecom ha tancat la convocatòria de l’SMS Social amb l’adjudicació de números de telèfon curts a vuit entitats solidàries, que estaran habilitats fins al juny del 2022. La parapública recupera la quarta edició d’una iniciativa que durant el 2020 no es va poder celebrar per la pandèmia, ja que es van dedicar tots els esforços a promocionar l’SMS Solidari a través del número 828 per sufragar part de les despeses derivades de la Covid-19.



Segons va explicar ahir la responsable d’RSC de la companyia, Inés Martí, l’objectiu és col·laborar amb el finançament dels projectes de les entitats socials, però també