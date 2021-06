“Si Verdaguer no existís, ens l'hauríem d'inventar”

La novel·la ‘Entre l’infern i la glòria’ s’ha endut el 50è premi crexells amb la història d’un dels primers escriptors catalans de tots els temps.

Tres anys d’escriptura i 15 d’investigació és el que hi ha al darrere d’Entre l’infern i la glòria (Edicions de 1984), el llibre amb el qual Àlvar Valls ha guanyat el guardó literari que atorga l’Ateneu Barcelonès a la millor obra de narrativa en català publicada l’any anterior.



Està satisfet per haver rebut aquest premi?

És una sorpresa molt gran! Em satisfà haver guanyat un tipus de premi que reconeix l’obra publicada. De fet, tu no t’hi presentes, sinó que et venen a buscar. Té una importància molt gran perquè és el premi més antic que existeix en literatura catalana. En formen