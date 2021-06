'Porta'm amunt', el rètol de benvinguda a la Reserva de la Biosfera

Actualitzada 26/06/2021 a les 06:43

El pont d’Ordino ja llueix el rètol Porta’m amunt. Els cònsols Josep Àngel Mortés i Eva Choy es van desplaçar ahir al migdia fins a l’avinguda del Lloser per veure’l instal·lat de forma definitiva al costat de l’entrada a l’explotació agrícola Any de la Part. El cartell té l’objectiu de donar la benvinguda a tots els visitants que arribin a la vall, declarada Reserva de la biosfera l’octubre del 2020 per la Unesco.El cost total de la instal·lació i intervenció de la infraestructura va ser de 50.000 euros i les obres s’han allargat durant tres mesos. La construcció consta d’un banc de pedra, una estructura compacta de xapa acabada en forma de V i una porta annexa amb visió de tota la vall. El rètol estarà il·luminat durant la nit en tres punts diferents de l’estructura. Als peus de manera provisional s’hi ha col·locat gespa artificial.