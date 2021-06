La reobertura de l'oci nocturn serà al setembre

Actualitzada 26/06/2021 a les 05:59

Les discoteques reobriran al setembre sempre que les proves pilot que es duran a terme durant aquest mes de juliol siguin favorables des d’una perspectiva epidemiològica. Aquest és l’escenari amb el qual treballa el sector de l’oci nocturn i el Govern després de la reunió que van mantenir dimarts passat diversos empresaris de la nit amb el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo. Segons les fonts consultades, la primera prova pilot es produirà el 9 de juliol en un local encara pendent de confirmació i la segona serà el 16 de juliol a l’Eivissa Experience.Per a aquestes dues dates, a les quals no es descarta que se n’afegeixi alguna tercera prova pilot, l’executiu ha fixat un aforament màxim del 70% a l’interior dels locals, on la mascareta no serà obligatòria i no caldrà mantenir la distància de seguretat. Per accedir-hi, això sí, s’haurà d’acreditar el certificat de vacunació conforme s’han rebut les dues dosis o almenys una d’elles amb tres setmanes d’immunització des de l’administració del vaccí. En el seu defecte, caldrà efectuar-se una PCR o TMA en un termini previ a les 48 hores i repetir-se al cap de dues setmanes per comprovar si hi ha hagut algun positiu en el transcurs d’aquest període de temps.Així mateix, per simular una aparença de normalitat prepandèmica, els establiments podran tancar a les 3.00 del matí, tot i que respecte a aquest punt hi ha alguna divergència perquè alguns empresaris de la nit demanen assimilar-se als països de l’entorn i poder tancar almenys fins a les 5.00 hores. En aquest sentit, està previst que durant la setmana que ve s’acabin de tancar els serrells sobre el dispositiu de les proves pilot.Respecte al punt que sí que va haver-hi consens entre Govern i empresaris va ser el fet d’ajornar fins al setembre la reobertura dels locals de la nit. Tenint en compte que eminentment el públic d’aquest tipus d’oci és juvenil, ambdues parts van convenir que calia esperar que s’accelerés la campanya de vacunació per a aquestes franges d’edats per poder reobrir amb la màxima normalitat possible. A més, partint de la base que els establiments nocturns formen part d’una oferta d’oci que conglomera força gent en espais reduïts, els empresaris es veien incòmodes adoptant certes mesures de difícil compliment que limitarien la llibertat dels seus clients i l’essència del sector.D’altra banda, hi ha un factor que també ha tingut força pes en la decisió i és que l’estiu no és una època de temporada alta per a aquest tipus de locals a Andorra, ja que es nodreixen de públic local que acostuma a marxar de vacances. Igualment, les discoteques han de competir a l’estiu amb les festes majors i enguany, també, amb l’Andorra Mountain Music, raó per la qual s’ha decidit ajornar-ho al setembre per unificar el producte d’oci nocturn. Amb aquest marge de temps, a més, el sector disposarà d’antel·lació per tornar a contactar amb proveïdors, planificar la contractació de personal en ERTO i programar l’arribada d’artistes.Juntament amb les agències de viatge, l’oci nocturn ha estat un dels sectors més castigats per la pandèmia. Un any i mig després, la música tornarà a sonarà a les discoteques a partir del setembre si acompanyen les proves pilot.