Considera que la solució al problema de l’habitatge és “omplir Andorra de pisos”

El president de l’Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI), Artur Homs, va afirmar que la creació de l’Institut de l’Habitatge tan sols servirà per donar feina “als amics” del Govern. “L’organisme és un fracàs, un organisme que no donarà fruit i només col·locarà en bones posicions els afins de l’executiu”, va dir. En aquest sentit, va denunciar que els fa la sensació que el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, “se’n riu de nosaltres”, al·legant que se’ls ha convidat a participar en la creació de l’Institut “quan aquest ja es troba en període d’esmenes”, per la qual cosa