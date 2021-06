Andorra Recerca i Innovació signa un conveni amb l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries per analitzar les oportunitats del sector

El ministre de Presidència i Economia, Jordi Gallardo, va signar ahir al matí, en qualitat de president d’Andorra Recerca i Innovació, un acord amb l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de la Generalitat de Catalunya per “analitzar i definir un model de cultiu i de transformació industrial del cànnabis medicinal a Andorra”. L’acord de prestació de serveis i de consultoria tècnica servirà per complir l’encàrrec del Govern d’estudiar les oportunitats del cultiu del cànnabis al país i definir un model de conreus i de transformació industrial que sorgeix davant l’interès emergent per aquest cultiu, segons es va exposar en