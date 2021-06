Gili prohibeix als tatuadors participar al festival Alpha

Actualitzada 26/06/2021 a les 16:58

Escaldes celebra aquest dissabte a Prat del Roure l'Alpha Space, un festival d'art urbà alternatiu amb diverses activitats adreçades a joves on els tatuatges eren el tema central plantejat pels organitzadors. Tanmateix, aquesta idea no s'ha pogut dur a terme ja que Rosa Gili va decidir vetar a última hora els tatuatges en aquest esdeveniment a causa del tipus d'imatge que es transmetria en la celebració.De fet, la postura de Rosa Gili va endurir-se fins al punt que abans preferiria anul·lar el festival a què hi hagués tatuatges. La situació ha generat un profund malestar en els professionals dels estudis que hi anaven a participar amb gran il·lusió. En concret, estan molestos tant pel fet que se'ls hagi comunicat la decisió poques hores abans del festival com per la manera en la qual s'han estigmatitzat els tatuatges. Indignació i desil·lusió a parts iguals, ja que feia molt temps treballavent per mostrar als joves com fer tatuatges.En l'esdeveniment, la intenció dels tatuadors era la de mostrar fotos, vendre samarretes i organitzar tallers per ensenyar el seu art, però en cap cas contemplava tatuar per l'actual context de pandèmia. Els organitzadors estan també decebuts per la postura de la cònsol, ja que entenien que la seva ideologia progressista hauria de ser compatible amb les activitats planejades per al festival.La decisió de Gili ve precedida per la polèmica que va sorgir al Consell General amb una proposta de Ciutadans Compromesos amb un codi ètic que intentava prohibir als consellers generals els tatuatges i les dilatacions a la pell.