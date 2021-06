Entrega de diplomes a cinc monitors de tir de la policia

Actualitzada 26/06/2021 a les 06:40

La policia va lliurar ahir a cinc monitors de tir adscrits a les Àrees de Policia Administrativa i Suport, de Seguretat Ciutadana i Grups Especialitzats i, Policia Judicial i Investigació Criminal els diplomes de la formació que van fer sobre tir operacional. L’acte d’entrega dels certificats va estar presidit per director de la policia, Jordi Moreno.La formació va ser impartida per dos funcionaris del cos especialitzats del Centre de la Police National d’Antibes de la Policia Nacional de França, en el marc de les accions formatives que els agents porten a terme amb la col·laboració de l’Estat francès. La finalitat del curs és adquirir coneixements de tir en diferents situacions amb arma curta i llarga. Segons un comunicat, les nocions adquirides pels monitors “són indispensables per a la millora i eficàcia de les tècniques” i per transmetre-les als altres membres del cos.