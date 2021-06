Actualitzada 26/06/2021 a les 10:42

Un home ha estat detingut durant la nit d'aquest divendres al Pas de la Casa per haver causat nombrosos desperfectes, trencant el vidre de l'aparador d'un establiment i múltiples retrovisors de cotxes estacionats, segons confirma la Policia. El cos va rebre l'avís i es va dirigir al lloc dels fets, on ja no s'hi trobava el causant dels danys. Després de recollir dades de testimonis, els agents el van trobar passada una estona per detenir-lo.