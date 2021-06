A mig matí es va trigar una hora per fer el trajecte entre Encamp i la capital

Col·lapse a les carreteres i indignació de molts conductors que ahir van quedar atrapats a causa de la cursa ciclista 21 ports, que acaba avui. Les queixes van ser generalitzades pel temps d’espera i per fer alguns trajectes. Una hora per arribar a l’avinguda Tarragona des d’Encamp; 3,5 hores entre la Cortinada i la Seu d’Urgell; 45 minuts de Santa Coloma a Sant Julià de Lòria. I sense escapatòria, perquè aquells que van intentar buscar una via fluida per l’interior –zona del Clot d’Emprivat– es van trobar amb el mateix escenari: cotxes aturats.



Les queixes, de tota mena. Arribar tard a

