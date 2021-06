Avís groc per tempestes aquesta tarda

Actualitzada 26/06/2021 a les 13:31

Meteorologia ha activat l'avís groc per tempestes per aquest dissabte a la tarda. El servei ha alertat que la jornada estarà marcada per l'increment del flux de sud-oest en alçada, que farà créixer núvols convectius. Els ruixats afectaran arreu del país i que podrien allargarse fins a la mitjanit.