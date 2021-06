Vuit ONG's del país podran finançar-se mitjançant els SMS

Actualitzada 25/06/2021 a les 14:45

La convocatòria de l’SMS Social d’Andorra Telecom s’ha tancat amb l’adjudicació de números curts de telèfon a vuit entitats solidàries del Principat. AMMA (605), Aigua de coco (608), Cooperand (602), Creu Roja (604), Gossos (607), Associació per el desenvolupament local (609), Trana (601) i la Fundació Privada Tutelar d’Andorra (603) disposaran d'un telèfon de tres dígits per a poder finançar els seus projectes. La totalitat dels diners recaptats amb els missatges de text enviats a aquests números que s’han cedit a les ONG’s es destinaran íntegrament als seus projectes socials.Inés Martí, de l’àrea de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de la companyia, ha comentat que "més enllà de que representa una aportació de diners, contribueix a donar visibilitat a projectes molt necessaris que tiren endavant les entitats amb recursos molt limitats". "La situació està sent difícil i complicada per a tothom i tots els projectes presentats tenen un impacte directe al nostre país", ha afegit.