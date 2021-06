Un brot de Covid afecta quatre aules de l'escola francesa de la Massana

Actualitzada 25/06/2021 a les 06:23

El ministeri de Salut va notificar ahir quatre nous contagis de Covid. La situació epidemiològica segueix molt controlada i l’únic daltabaix –lleu– s’ha produït a l’escola francesa de la Massana, que ahir al matí sumava sis casos positius repartits en quatre aules.Com que tres d’aquests casos es troben a la mateixa classe, s’han hagut d’aïllar tots els alumnes excepte els que tenen anticossos en haver passat ja la malaltia. Els altres tres contagis confirmats corresponen a tres aules diferents.En l’actualització sanitària facilitada ahir pel Govern i, en concret, respecte a la incidència del virus a les aules, es va informar d’una aula confinada a causa del coronavirus (la massanenca) i de cinc més que tenen part dels alumnes aïllats a casa (entre les quals també hi ha algun grup del centre massanenc. Altres tres classes es mantenen en vigilància passiva. Les escoles encaren aquests dies el final de curs i només maternal i primera ense­nyança tindran activitat lectiva la setmana que ve.Els quatre casos positius diagnosticats en les últimes hores sumen un total de 13.877 afectats per la infecció des del principi de la pandèmia. Els casos actius s’han reduït en dos respecte de les dades facilitades dimecres i eren 56. Les altes van augmentar a 13.694.El Govern no va facilitar ahir les dades de la vacunació de dimecres, així que la darrera actualització és la de dimarts. El total eren 65.877 dosis inoculades de les quals 41.092 corresponen a primeres injeccions que ha rebut un 61,5% de les 66.000 persones vacunables i la meitat de la població si es té en compte tot el cens, inclosos els menors de 16 anys. Les dues dosis i per tant la pauta completa d’immunització la tenen 24.785 ciutadans. Una xifra que representa el 37,1% de vacunables i un 31,8% si es calcula sobre el total de la població del Principat.Ahir el centre de vacunació va estar tancat. La setmana vinent s’acabaran d’administrar les primeres dosis de Pfizer de la darrera remesa i caldrà esperar un nou enviament.