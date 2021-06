Nit de revetlla sense incidents importants

La policia només va intervenir per danys causats amb petards en uns lavabos a Sa Calma

La revetlla de Sant Joan es va desenvolupar amb tranquil·litat sense intervencions destacades pels serveis d’emergència a cap indret del país. El cos de policia va informar que la jornada va transcórrer sense incidents i només va haver d’acudir per un avís a les 21.10 hores a la zona de Sa Calma, a Escaldes-Engordany, on uns menors estaven posant petards en uns banys públics. El cos de seguretat va indicar que els agents van constatar que els joves havien causat petits danys a les instal·lacions però no van arribar a identificar cap persona perquè els menors van fugir corrent abans