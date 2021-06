L'examen de batxillerat d'FP s'ha de repetir pels mals resultats

Actualitzada 25/06/2021 a les 05:52

Els alumnes de formació professional (FP) que s’han presentat aquest any a la prova final del batxillerat professional, les conegudes com a POBpro, tindran una segona oportunitat. Educació convocarà de nou els exàmens durant el primer trimestre del curs que ve després que més de la meitat dels alumnes hagin suspès. En total, prop d’un 54% dels estudiants que es van presentar a la prova, una vuitantena, no l’han aprovat. Es tracta d’una mesura extraordinària derivada de la situació d’emergència sanitària que ha afectat el normal funcionament tant d’aquest curs com del passat. En concret, el comitè tècnic de batxillerat professional indica que “amb aquesta mesura extraordinària es pretén que els candidats afectats per un temps de confinament el curs passat i per una reducció de les hores d’estades formatives, disposin de més temps per completar el desenvolupament de les competències de les assignatures tecnicoprofessionals i generals”.La voluntat, segons van indicar ahir fonts del ministeri, és donar una “segona oportunitat” als alumnes que han tingut dos cursos excepcionals i donar-los “més temps” per preparar-se. Precisament per aquesta raó –i també per qüestions legals–, Educació ha decidit emplaçar l’examen a principi del curs vinent i no abans, malgrat que això impossibilitarà als estudiants que ho vulguin començar la universitat al setembre.Així mateix, les fonts van indicar que es donarà una segona oportunitat, que també podran utilitzar els alumnes que han aprovat si volen millorar la nota, però que en cap cas es baixarà el nivell d’exigència. “Hem d’adaptar les ajudes i si cal donar una nova oportunitat perquè ha sigut un any difícil, però no podem rebaixar l’exigència a l’hora de donar un títol”, van deixar clar les fonts consultades.Els detalls de la nova convocatòria s’han d’acabar de tancar i quedaran regulats mitjançant un decret extraordinari que es publicarà el mes que ve. També es farà un avís d’examen que es publicarà al setembre i s’avisarà tots els candidats per correu electrònic. És probable, doncs, que la prova s’acabi realitzant a l’octubre. Les fonts ministerials van explicar que la possibilitat de repetir l’examen ja existeix en altres modalitats de les proves oficials, com ara les POB del batxillerat ordinari. A FP encara no està regulada aquesta opció perquè s’està treballant en el nou reglament però s’incorporarà properament. Excepcionalment, aquest any també es va permetre als alumnes de batxillerat que haguessin aprovat poder repetir la prova per millorar nota i quedar-se amb la més alta.Les mateixes fonts van admetre que hi ha hagut menys aprovats que altres anys i que tot i que ho associen a “l’efecte Covid”, el ministeri durà a terme una anàlisi per acabar de determinar els factors que han pogut influir en les notes i si hi ha hagut més afectació en alguna branca d’estudis concreta. El nombre de suspesos, però, és generalitzat i afecta més o menys igual les cinc branques formatives que es poden cursar a formació professional: microinformàtica i xarxes; professions sanitàries i socials; secretariat multilingüe; estètica, cosmètica i perfumeria, i activitats físiques, esportives i de lleure.Prop del 54% dels alumnes que es van presentar a les proves finals del batxillerat professional no han superat l’examen, una xifra major a la d’altres anys.Davant dels mals resultats i com a mesura excepcional derivada de la situació sanitària, Educació repetirà la prova tant per als suspesos com per millorar nota.El ministeri d’Educació considera que, davant l’excepcionalitat viscuda en els dos darrers cursos, cal donar una segona oportunitat als alumnes.El decret extraordinari de la convocatòria es farà públic el mes vinent i es preveu que l’examen se celebri el primer trimestre de l’any que ve.