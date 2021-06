Els comptes del 2020 es tanquen amb un 33% menys d’ingressos a causa de la Covid

La direcció de Camprabassa, SA, va presentar ahir al vespre, durant el transcurs de la junta general ordinària, l’estat de comptes de l’ecoparc durant el 2020, fortament marcat per la pandèmia del coronavirus. En aquest sentit, Naturlandia va perdre un 48% dels visitants assolits durant el 2019, va registrar una caiguda de vendes del 35% i una disminució del 33% dels ingressos en comparació amb l’exercici anterior. Entre les dades favorables, va destacar l’augment del 23,75% mitjà del consum per visitant.



D’altra banda, Naturlandia passarà a dir-se Naturland i tant la imatge com les aplicacions canviaran. La modificació més important que