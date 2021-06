Formació a monitors de tir de la policia

Actualitzada 25/06/2021 a les 11:17

Cinc monitors de tir de la policia han rebut el diploma de formació avui després de completar un curs per adquirir coneixements de tir en diferents situacions amb arma curta i llarga. Les classes les han impartit dos funcionaris de Policia especialitzats del "Centre de la Police National d’Antibes" de la policia nacional francesa com a part de les accions formatives que el Cos de Policia fa amb la col·laboració de l'Estat francès.Els monitors de tir pertanyen a les àrees de Policia Administrativa i Suport, de Seguretat Ciutadana i Grups Especialitzats i de Policia Judicial i Investigació Criminal. El cos de seguretat destaca en un comunicat que els coneixement adquirits pels policies andorrans "són indispensables per la millora i eficàcia de les tècniques de tir dels monitors, per poder transmetre-les als altres membre del cos, tant en la formació inicial com continuada".El lliurament de diplomes s'ha celebrat aquest matí a l'edifici de l'Obac i ha estat presidit pel director del cos, Jordi Moreno.