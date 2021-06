El consum d'electricitat baixa un 3,5% en cinc mesos

Actualitzada 25/06/2021 a les 06:21

Durant els cinc primers mesos de l’any 2021 hi ha hagut una disminució pel que fa al consum d’energia. Segons les dades facilitades pel departament d’Estadística del Govern, s’ha consumit un 0,4% menys d’energia que l’any 2021, sent l’electricitat l’energia que ha tingut una disminució més pronunciada, passant de 19.561,4 en TEP (tones equivalents de petroli) a 18.870, xifra que equival a un 3,5% menys que el 2020.El butà (13,1%), el gasoil de locomoció (0,4%), el fuel domèstic (1,9%) i el propà (2,9%) també han baixat. Per contra, el consum de gasolina s’ha incrementat en un 16,4% i el carbó ho ha fet en un 45,5%.El consum d’energia s’ha vist afectat per la Covid-19 degut a l’aturada professional i el confinament de la població, per la qual cosa es fa difícil fer comparacions serioses respecte d’exercicis anteriors.