Soler lamenta la “vulneració de drets” que suposa no poder canviar de nom i gènere al Registre Civil

La presidenta de Diversand, Rocío Soler, va reclamar ahir acabar amb el “buit legal” que pateixen les persones transgènere al país pel fet de no poder efectuar el canvi de gènere i de nom al Registre Civil. “Anar amb una documentació que porta un nom i una foto que no correspon a la realitat vulnera la intimitat de la persona, que ha d’anar explicant a tot arreu que la documentació no correspon i això t’exposa a situacions de violència i incòmodes”, va denunciar. Per aquest motiu, Soler va mostrar-se esperançada perquè el nou Codi de família posi fi “a la

#2 josep

(25/06/21 06:44)



#1 Andorra gay friendly

(25/06/21 06:41)