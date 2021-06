Conveni per estudiar el cultiu de cànnabis per a usos medicinals

Actualitzada 25/06/2021 a les 13:50

El ministre de Presidència i Economia, Jordi Gallardo, ha signat aquest matí un acord com president d'Andorra Recerca i Innovació amb l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de la Generalitat de Catalunya per "analitzar i definir un model de cultiu i de transformació industrial del cànnabis medicinal a Andorra". L'acord de prestació de serveis i de consultoria tècnica servirà per complir l'encàrrec del Govern d'estudiar les oportunitats del cultiu del cànnabis al país i definir un model de conreus i de transformació industrial que sorgeix davant l'interès emergent per aquest cultiu, segons s'exposa en un comunicat.Els treballs duraran quatre mesos i inclouen un projecte pilot per definir una estructura bàsica de producció d'extractes de cànnabis medicinal i per estudiar la viabilitat dels cultius, informa Andorra Recerca i Innovació. L'acord contempla fer un projecte per definir la infraestructura que es necessita per conrear aquestes plantes i els possibles impactes positius que poden suposar per diversificar el sector agrari i l'economia del Principat.Gallardo ha manifestat en la signatura de l'acord que "la indústria del cànnabis medicinal té un gran creixement internacional i pot oferir oportunitats que permetin desenvolupar un sector d'alt valor afegit a Andorra, la qual cosa contribuirà a la diversificació de l’economia" i ha assegurat que aquest és un dels sectors "prioritaris del Govern per estudiar-ne les potencialitats i pot servir de revulsiu per al sector primari del país". El director general de l'IRTA, Josep Usall, ha indicat que "el cànnabis pot ser un cultiu clau per a l'economia, i creiem que a Andorra es donen les condicions necessàries per produir-ne de qualitat i perquè pugui ser rendible".