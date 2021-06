Andorra la vella celebra l’arribada de la flama del Canigó a la parròquia amb la voluntat de tornar a la normalitat i deixar enrere la pandèmia

La pluja va caure amb força des de primera hora de la tarda, però a poc a poc va anar esllanguint-se. Just abans de les set en punt del vespre, hora prevista per a l’arribada de la flama del Canigó a la plaça del Consell General, va transformar-se en un plugim gairebé imperceptible.



Com és tradició, la síndica general, Roser Suñé, va rebre la flama de mà dels fallaires i va llegir un manifest per donar la benvinguda a la revetlla de Sant Joan. En el seu parlament, Suñé va remarcar que la festa representa, aquest any més que mai, “un