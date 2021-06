Salut vol poder aplicar restriccions a l'estiu

Actualitzada 24/06/2021 a les 06:34

ELS TURISTES QUE PERNOCTIN MÉS DE 3 NITS NO NECESSITARAN PROVA SI ESTAN VACUNATS





El Govern s’adapta d’aquesta manera, va assenyalar Mas, a l’aplicació de mesures com el certificat verd europeu per tal de facilitar la mobilitat dels ciutadans. El consell de ministres també va aprovar canvis en el decret que fixa els requisits sanitaris per la Covid que es demanen als turistes que pernoctin més de tres nits al Principat. Si presenten un certificat de vacunació que certifiqui que tenen la pauta completa des de fa més de dues setmanes estaran exempts de presentar una prova PCR o TMA negativa i feta 72 hores abans d’arribar al país. També quedarà exempts de la prova diagnòstica, tal com va especificar Mas, qui presenti un certificat de recuperació de la infecció que certifiqui que ha passat la malaltia els darrers sis mesos. Aquestes mesures no s’apliquen als turistes que provinguin de França, Espanya o Portugal, o els països que figurin a la llista verda del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties. El Govern recorda que les acreditacions relatives a la Covid les poden sol·licitar els establiments hotelers o bé, aleatòriament, a la policia.El Govern s’adapta d’aquesta manera, va assenyalar Mas, a l’aplicació de mesures com el certificat verd europeu per tal de facilitar la mobilitat dels ciutadans.

Els indicadors epidemiològics segueixen en una situació molt favorable. L’actualització exposada ahir per la secretaria d’Estat de Salut, Helena Mas, constata com s’està en nivell 0 (el més baix) en pràcticament tots els índexs de risc: els casos nous per dia (que estan per sota de 10), els casos nous de majors de 50 anys per dia (per sota de 5), les hospitalitzacions (des del 10 de juny no hi ha cap pacient ingressat) o la positivitat de proves diagnòstiques els darrers set dies. Només s’està en un nivell superior (l’1) en la proporció de proves positives dels darrers 14 dies. No obstant això, el Govern opta per la prudència i ahir el consell de ministres va aprovar dur al Consell General la petició d’una nova pròrroga de la facultat que donen les lleis de sanitat i seguretat pública d’establir mesures restrictives per frenar els contagis. El Govern té ara mateix la facultat per fer-ho fins a mitjan juliol i si el Consell valida la pròrroga proposada, que és de dos mesos, s’ampliarà fins a mitjan setembre.El ministre portaveu, Eric Jover, va justificar la decisió per l’experiència viscuda, que ha demostrat els alts i baixos de la pandèmia. “Encara que la situació sanitària sigui molt positiva pensem que s’ha de tenir aquest paraigua legal en previsió de repunt, disposar dels elements legals per poder continuar actuant”, va justificar.Dimarts el centre de vacunació va administrar 1.186 primeres dosis i només tres de segones. Les noves injeccions eleven a 41.092 les persones que ja han rebut almenys una punxada i a 24.785 que ja tenen la pauta completa, que són, respectivament, el 61,5% i el 37,1% de la població potencialment vacunable. Extrapolat al total de la població (els menors de 16 encara queden fora) la meitat de la població ja té almenys una vacuna i prop del 32% la pauta completa. Queden poques primeres dosis de Pfizer per administrar de les 8.000 que van arribar a través d’Espanya i les darreres es posaran la setmana vinent, quan també han d’arribar les segones dosis per cobrir els joves vacunats amb aquesta remesa. Helena Mas va indicar que no hi ha data per l’arribada de nous vaccins. Ara mateix les persones inscrites a la plataforma són 48.852, prop de 1.200 més que la setmana passada. Tenint en compte que hi ha 41.092 persones que s’han vacunat i 1.500 professionals de l’àmbit sanitari inoculats i que estan al marge de la plataforma, són prop de 42.600 els ciutadans vaccinats i, per tant, quedarien unes 6.300 persones que volen vacunar-se pendents. El Govern confia, però, que el ritme d’inscripcions a la plataforma segueixi creixent.Ahir s’havien diagnosticat sis nous contagis en les darrers 24 hores, sumant 13.873 afectats per la infecció des de l’inici de la pandèmia i 58 d’actius. A les escoles hi ha un grup confinat i cinc d’aïllats parcialment.