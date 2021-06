Revetlla sense incidents importants

Actualitzada 24/06/2021 a les 11:19

La revetlla de Sant Joan es va desenvolupar amb tranquil·litat sense intervencions destacades dels serveis d'emergència a cap indret del país. La policia ha informat que la jornada va transcòrrer sense incidents i només van haver d'acudir per un avís a les 21.10 hores a la zona de Sa Calma d'Escaldes on uns menors estaven posant petards en uns banys públics. El cos de seguretat ha indicat que els agents van constatar que els joves havien causat petits danys a les instal·lacions però no van arribar a identificar a cap persona perquè els menors van fugir corrent abans de l'arribada dels agents i s'instruirà un dossier per determinar el que va succeir els possibles autors dels fets.Els bombers també van tenir una revetlla tranquil·la amb una única intervenció per apagar un petit foc en una paperera per la zona del Lycée provocat per un petard. El cos d'extinció va ser alertat a les 23.30 hores i de seguida van sufocar les flames amb una mica d'aigua, segons han assenyalat aquest matí.El cap de guàrdia de l'hospital ha explicat que al centre no es va haver d'atendre "res important" per lesions causades durant la revetlla per la manipulació de petards.