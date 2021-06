Actualitzada 24/06/2021 a les 13:08

Els horaris de la xarxa de transport públic al Principat han estat l'origen d'una nova iniciativa en forma de petició a la plataforma Change.org. Per compatibilitzar l'ús del transport públic amb els horaris de treballadors sense cotxe, es demana una ampliació de l'horari de funcionament fins a la mitjanit, així com l'inici a les 5 hores. La petició, a més, vincula la falta de personal en sectors com els de la restauració o l'hoteleria amb l'absència d'uns horaris adequats del transport públic.