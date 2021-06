Pas de vianants amb els colors LGTBI a l'avinguda Meritxell

Actualitzada 24/06/2021 a les 12:51

L'Associació DiversAnd ha organitzat diversos actes per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI que es celebra el 28 de juny. Les activitats comencen avui amb la pintada a les quatre de la tarda d'un pas de vianants amb els colors característics de la bandera d'aquest col·lectiu en la confluència de l'avinguda Meritxell amb el carrer Dr. Molines, segons ha anunciat aquest migdia.DiversAnd ha convocat el gruix dels actes reivindicatius sota el lema 'Trenca l'armari' per a diumenge a la plaça Coprínceps d'Escaldes a partir de les 19 hores on es llegirà un manifest, un conte i hi haurà photocall i l'actuació del DJ Marc Montalvo. L'associació farà una formació en matèria de gènere als polítics del Consell General i a càrrecs públics de Govern dilluns a la Llacuna. El divendres 2 de juliol acabaran els actes de l'Orgull LGTBI 2021 amb un sopar en una pizzeria de la capital amb l'assistència de l'espanyola Michelle Relayze, Miss Trans Star International 2019.