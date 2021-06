Actualitzada 24/06/2021 a les 06:22

En un període d’un any i mig molts negocis d’hostaleria i restauració s’han vist obligats a tancar. Aquest fet ha obligat molts treballadors a haver de buscar noves formes d’ocupació. La situació que s’ha viscut des de França, per exemple, n’és un bon exemple. Molts dels treballadors que es trobaven dins el món de la restauració i que, degut a la crisi i la inestabilitat d’aquest entorn, es van veure obligats a abandonar el seu lloc de treball han apostat per reinventar-se. Així doncs, molts empleats han buscat feines més estables en sectors com, per exemple, el món de la construcció.El sector logístic també, n’ha absorbit una gran quantitat. Aquest fet no vol dir que marxin definitivament del mercat, però també és cert que costarà bastants mesos tornar-los a recuperar i, per descomptat, igualar les condicions laborals que ofereix aquest sector. Espanya, en aquests moments, compta amb més de 472.000 persones en situació d’ERTO, segons les estimacions actuals de la seguretat social. La gran majoria d’aquests empleats pertanyen al sector dels serveis, especialment a l’hostaleria i el turisme. Totes aquestes circumstàncies han provocat que els treballadors optin per una altra oferta d’ocupació. De fet, el perfil del treballador d’hostaleria ha canviat, i la visió que es tenia de viure per treballar ha anat evolucionant cap a un model de treballar en una empresa i en unes condicions més atractives.