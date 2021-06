L'acusat d'haver intentat violar una dona el 2017 entrarà a la presó

L’home que va intentar violar una dona el 2017 mentre aquesta es trobava al seu domicili entrarà a la presó. El Tribunal Superior va ratificar ahir la sentència de primera instància dictada per Corts, la qual condemna l’acusat a una pena de dos anys de presó, un dels quals ferm, la prohibició de no entrar en contacte amb la víctima per un període de sis anys i una indemnització en concepte de responsabilitat civil de 3.000 euros en considerar-lo culpable d’un delicte major d’agressió sexual constitutiva de violació en grau de temptativa.



D’aquesta manera, els magistrats de la sala penal van