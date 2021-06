El TC tomba dues sancions imposades per Duanes

Actualitzada 24/06/2021 a les 06:20

El Tribunal Constitucional va tombar dues sancions imposades pel règim sancionador en matèria de defraudacions que estableix el Codi de Duana, segons va publicar ahir el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). En el marc de dos recursos particulars d’empara promoguts per dues agències de duana, l’Alt Tribunal va deixar clar que les infraccions de defraudació poden ser sancionades mitjançant una multa proporcional a la quota defraudada d’un import d’entre el 50% i el 150%, tret que la normativa pròpia de cada tribut estableixi una altra cosa, però sempre respectant el límit màxim del 150%. En aquest sentit, el TC va anul·lar la multa d’11.016,32 euros interposada a l’agència de duanes TED, SL, per haver declarat un valor de mercaderia importada inferior al real. Així mateix, a l’agència de duanes TDS Estrella, SLU, es va interposar una sanció de 30.836,56 euros per una defraudació calculada en un import de 3.742,07 euros, és a dir, deu cops més del màxim permès. Per tot plegat, el Tribunal Constitucional va estimar els recursos d’empara i va declarar nul·les les sentències dictades per la sala administrativa del Tribunal Superior de Justícia.