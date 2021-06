El TC desestima el recurs d'un lletrat sancionat per una infracció greu

Actualitzada 24/06/2021 a les 06:19

El Tribunal Constitucional no va admetre a tràmit el recurs d’empara que va interposat l’advocat sancionat al maig per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a obtenir una decisió fonamentada en dret que no sigui irraonable. La junta disciplinària del Col·legi d’Advocats va considerar que el lletrat era responsable d’una infracció professional greu (evitar en tot cas el conflicte d’interessos) i li va imposar una multa de 1.001 euros. L’advocat va al·legar que s’havia vulnerat el principi de tipicitat, ja que tant les juntes disciplinàries com el Tribunal de Batlles, com la sala administrativa havien fet una interpretació extensiva i imprevisible de la noció de conflictes d’interessos. A més, es va considerar que l’actuació de l’advocat no es pot incardinar en cap dels tres supòsits ni el risc potencial del conflicte d’interessos.