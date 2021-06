El consum d'electricitat baixa un 3,5% al 2021

Actualitzada 24/06/2021 a les 12:59

Durant els cinc primers mesos de 2021 hi ha hagut una disminució en el consum d'energia. Segons les dades facilitades pel Departament d'estadística del Govern, s'ha consumit un 0,4% menys que al 2021, sent l'electricitat l'energia que ha tingut una disminució més pronunciada, passant d'un 19.561,4 en TEP (tones equivalents de petroli) a un 18.870, el què equival a un 3,5% menys que al 2020.El butà (13,1%), el gasoil locomoció (0,4%), el fuel domèstic (1,9%) i el propà (2,9%) també han baixat. Per contra, el consum de gasolina s'ha incrementat en un 16,4% i el carbó ho ha fet en un 45,5%.