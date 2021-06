Dificultats per trobar mà d'obra a l'hostaleria

Actualitzada 24/06/2021 a les 05:42

La pandèmia va provocar crisi en molts sectors i el de la restauració encara se’n ressent. “Hi ha una mancança enorme de personal. Ens està faltant mà d’obra en tots els àmbits”, va anunciar ahir Jordi Pujol, director de la Unió Hotelera. De fet, els problemes per trobar empleats a hores d’ara són més que evidents, ja sigui en hotels, bars o restaurants. “Durant la pandèmia hi ha hagut molta gent que ha anat marxant d’Andorra. Als treballadors més nous, per exemple, no se’ls va renovar el contracte, molta gent va plegar, molts van canviar d’empresa...”, va detallar Pujol. Una sèrie de circumstàncies que, en aquell moment, es van ajuntar i van acabar derivant en una falta de personal evident al Principat que encara s’arrossega. I ara la situació costa de revertir. “Anem posant ofertes de feina a tot arreu per buscar gent i no n’aconseguim trobar. També hem publicat anuncis a través del portal del servei d’Ocupació” va fer saber Pujol.En aquesta línia, va explicar que un dels principals problemes és aconseguir contractar gent del país. “Potser no hem sabut captar la seva atenció”, va reconèixer Pujol. Va explicar, per exemple, que les modalitats de la majoria d’aquests tipus de contractes no suposen una facilitat de cara als residents, sinó tot el contrari. “Sovint s’ofereixen contractes de torns partits en aquest sector. Una persona, per exemple, que visqui a Sant Julià i que hagi d’anar a treballar a un hotel del Pas de la Casa o de Grau Roig, si no té cotxe es troba en una situació bastant complicada”, va comentar el director de la Unió Hotelera. És per aquest motiu que una de les solucions que s’han plantejat des del sector ha estat el fet de buscar mà d’obra més enllà de la frontera. “Per la meva part hem fet algunes trucades a Espanya per lligar alguns contractes. Hi ha gent que està disposada a pujar a Andorra a treballar”, va explicar Pujol. Tot i això, va detallar que certs impediments burocràtics n’estan impedint l’arribada. “Tenim problemes de quotes d’immigració, d’autorització de treball”, va lamentar. “És el que té la crisi. Hi ha gent que no té feina però que tampoc pot treballar amb nosaltres per determinades circumstàncies”, va afegir Pujol.A partir de l’observació de la situació socioeconòmica actual i després d’haver consultat i analitzat les necessitats dels agents productius del país, el Govern va aprovar el 28 d’abril un contingent de fins a 530 autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer per a un període determinat, concretament fins al 31 d’octubre del 2021. De fet, tal com es detalla al mateix reglament publicat al BOPA, “seguint amb la tendència dels reglaments de quota anteriors, el contingent d’aquest reglament continua sent molt inferior al de les quotes dels anys precedents, atès que la crisi derivada de la pandèmia del SARS-CoV-2 ha afectat de manera molt important l’economia del país i comporta un augment considerable de les persones inscrites al servei d’Ocupació en situació de recerca de feina”.Davant d’aquesta situació de falta de mà d’obra confrontada amb els impediments administratius per poder fer efectives les contractacions, el sector es mostra preocupat. “Veurem com es resol, però actualment és complicat”, va confirmar Pujol.