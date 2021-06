Denegada la vulneració de drets a l'acusat de l'atropellament mortal

El Constitucional avala que s’imposés al conductor arrest domiciliari amb fiança

El conductor que l’agost passat va atropellar mortalment un altre home a l’avinguda Tarragona de la capital després de mantenir amb la víctima una discussió per un incident de circulació va recórrer al Tribunal Constitucional contra una presumpta vulneració del dret a la llibertat. El recurrent instava l’Alt Tribunal que ordenés a la jurisdicció ordinària que se li substituís la presó provisional per una mesura d’arrest domiciliari amb control monitorat o bé la llibertat provisional prèvia prestació d’una fiança i amb l’entrega del passaport. El Tribunal Constitucional no ha admès a tràmit el recurs en concloure que “el recurs d’empara