Declaració en línia de l'impost de societats

El Govern habilita un formulari web fins al 31 d’agost per realitzar el tràmit telemàticament

El ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, va informar ahir en la roda de premsa posterior al consell de ministres de la creació de dos formularis que s’han habilitat al portal web de Govern per poder fer la declaració telemàtica de l’impost de societats i l’impost sobre la renda dels no residents fiscals. “La nostra voluntat és ser més propers als ciutadans i als empresaris”, va manifestar Jover, que va recordar que el tràmit en línia de l’IRPF “va ser considerat un èxit”. D’aquesta manera, les 7.000 persones jurídiques concernides amb obligacions tributàries hauran de passar per aquesta “àgil”